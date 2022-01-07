СМИ: за минувшую ночь были предотвращены попытки ввоза оружия в Нур-Султан

НУР-СУЛТАН, 7 января. /ТАСС/. Правоохранители за прошедшую ночь предотвратили несколько попыток ввоза оружия в Нур-Султан. Об этом в пятницу сообщил телеканал "Хабар-24" со ссылкой на полицию.

По его данным, силовики также остановили несколько автобусов преимущественно с молодыми людьми из южных регионов Казахстана. Полицейские сообщили телеканалу, что пассажиры автобусов не смогли им объяснить цель визита в столицу и были задержаны.

"Стражи порядка просят по возможности сократить свое передвижение, особенно между населенными пунктами", - проинформировал "Хабар-24".