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Протесты в Казахстане
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СМИ: за минувшую ночь были предотвращены попытки ввоза оружия в Нур-Султан

Силовики также остановили несколько автобусов с молодыми людьми из южных регионов страны, отмечает телеканал "Хабар-24"

НУР-СУЛТАН, 7 января. /ТАСС/. Правоохранители за прошедшую ночь предотвратили несколько попыток ввоза оружия в Нур-Султан. Об этом в пятницу сообщил телеканал "Хабар-24" со ссылкой на полицию.

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По его данным, силовики также остановили несколько автобусов преимущественно с молодыми людьми из южных регионов Казахстана. Полицейские сообщили телеканалу, что пассажиры автобусов не смогли им объяснить цель визита в столицу и были задержаны.

"Стражи порядка просят по возможности сократить свое передвижение, особенно между населенными пунктами", - проинформировал "Хабар-24".

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