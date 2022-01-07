В Казахстане заявили, что террористы для координации могли использовать собственную связь

НУР-СУЛТАН, 7 января. /ТАСС/. Террористы, которые действовали в Алма-Ате в ходе беспорядков, скорее всего, использовали собственную связь. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев в пятницу в эфире республиканского телеканала "Хабар-24".

"Террористами оперативно был захвачен аэропорт и несколько самолетов. На всех захваченных объектах они устанавливали баррикады и блокпосты. На каждом этаже захваченного акимата (местной администрации - прим. ТАСС) дежурили боевики, контролировали все входы и выходы. Передвижение по городу осуществлялось по оптимальным маршрутам. По всей видимости, использовалась собственная связь", - сказал Абаев.

Он также заявил, что со стороны террористов в Казахстане действовали снайперы со спецвинтовками. "Захватчики действовали профессионально, прежде всего они захватывали и рушили административные здания города [Алма-Аты], офисы телеканалов, было предпринято несколько попыток выйти в прямой эфир на центральном телевидении. Был предпринят штурм здания департамента полиции. Со стороны террористов действовали снайперы со специальными винтовками", - сказал он.