Администрация президента Казахстана: солдаты ОДКБ не участвуют в боевых операциях в стране

НУР-СУЛТАН, 7 января. /ТАСС/. Миротворческий контингент стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане не участвует в боевых операциях, он отвечает за прикрытие и охрану государственных объектов. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев в пятницу в эфире республиканского телеканала "Хабар-24".

"Введен миротворческий контингент стран ОДКБ. Миссия является миротворческой. Солдаты ОДКБ не участвуют в боевых действиях, не занимаются ликвидацией боевиков", - сказал Абаев. Он отметил, что миротворцы ОДКБ "будут выполнять прикрытие и охранные функции" государственных объектов.