В Алма-Ате террористы передвигаются на автомобилях без госномеров

НУР-СУЛТАН, 7 января. /ТАСС/. Орудующие в Алма-Ате террористы передвигаются на автомобилях без номеров, в этой связи горожане обязаны иметь при себе необходимые документы. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении комендатуры мегаполиса.

"Согласно полученной информации, в Алматы террористы передвигаются на автомобилях без госномеров. Комендатура предупреждает, что автовладельцы обязаны передвигаться по городу только с госномерами и иметь при себе необходимые документы", - говорится в сообщении.

В противном случае к автовладельцам и автотранспорту без госномеров будут применены самые жесткие санкции режима чрезвычайного положения, предупредили власти.