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Протесты в Казахстане
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МВД Казахстана опровергает информацию о попытках ввоза оружия в столицу страны

В ведомстве отметили, что ситуация в Нур-Султане стабильная и находится под полным контролем правоохранительных органов

НУР-СУЛТАН, 7 января. /ТАСС/. МВД Казахстана не подтвердило информацию о попытках ввоза оружия в Нур-Султан ночью через блокпост, сообщил телеканал "Хабар-24" в пятницу со ссылкой на министерство.

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Ранее данные о попытках ввоза оружия в столицу телеканалу предоставил постовой на блокпосте.

"В МВД информацию не подтвердили. В ведомстве отметили, что ситуация в Нур-Султане стабильная и находится под полным контролем правоохранительных органов", - заявила ведущая в эфире.

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