МВД Казахстана опровергает информацию о попытках ввоза оружия в столицу страны

НУР-СУЛТАН, 7 января. /ТАСС/. МВД Казахстана не подтвердило информацию о попытках ввоза оружия в Нур-Султан ночью через блокпост, сообщил телеканал "Хабар-24" в пятницу со ссылкой на министерство.

На эту тему

Ранее данные о попытках ввоза оружия в столицу телеканалу предоставил постовой на блокпосте.

"В МВД информацию не подтвердили. В ведомстве отметили, что ситуация в Нур-Султане стабильная и находится под полным контролем правоохранительных органов", - заявила ведущая в эфире.