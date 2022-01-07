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Протесты в Казахстане

В центре Алма-Аты продолжается стрельба

Есть погибшие

В центре Алма-Аты продолжается стрельба, есть погибшие, сообщает корреспондент ТАСС.

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