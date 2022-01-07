Нацгвардия Казахстана сообщила о гибели двух военнослужащих во время беспорядков

НУР-СУЛТАН, 7 января. /ТАСС/. Двое военнослужащих Национальной гвардии Казахстана погибли в среду во время массовых беспорядков. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Нацгвардии.

"Двое военнослужащих по контракту получили огнестрельные ранения и находятся в хирургическом отделении. Пять военнослужащих по призыву находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Многочисленные травмы различной степени получило и множество офицеров. С сожалением отмечаем, что 5 января 2022 года при выполнении служебно-боевых задач по восстановлению общественного порядка погибли двое военнослужащих по призыву: рядовые Мадияр Кайсаров и Айбат Аманов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе восстановления правопорядка в городах Алма-Ата и Шымкент 216 военнослужащих получили травмы. "В настоящий момент все они с травмами различной степени, в том числе с огнестрельными ранениями, открытыми черепно-мозговыми травмами, переломами костей и другими повреждениями находятся в городских лечебных учреждениях", - указали в Нацгвардии. Как сообщили в пресс-службе, за время массовых беспорядков повреждено около 50 единиц военной техники, восемь машин не подлежат восстановлению.

"Гвардейцами были взяты под охрану жизненно важные объекты и инфраструктура столицы. Около 600 военнослужащих обеспечивают правопорядок в Шымкенте, в том числе охраняя здание акимата (администрации - прим. ТАСС) города и другие объекты", - проинформировали в Нацгвардии.

Военнослужащие также обеспечивают правопорядок в городах Актау, Атырау, Уральск, Актобе, Жанаозен, Павлодар, Усть-Каменогорск, Семей, Кокшетау, Костанай, Петропавловск, Караганда и Жезказган. "Стоит отметить, хулиганствующая толпа для нападения и погромов применяет гладкоствольные ружья, все имеющиеся подручные средства, в том числе зажигательные смеси - "коктейли Молотова", трубы и различную арматуру", - констатировали в пресс-службе.