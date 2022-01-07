В Казахстане полностью возобновили железнодорожное движение

"Обеспечен пропуск поездов через ранее закрытые станции Макат, Арал-Тениз, Бейнеу, Мангистау, Сексеул. Все станции открыты для движения", - говорится в сообщении крупнейшего оператора магистральной железнодорожной сети республики "Казахстан темир жолы" (КТЖ). "Все задержанные в пути следования поезда направляются до станций назначения", - отмечается в сообщении КТЖ.

Протяженность магистральных железнодорожных путей Казахстана составляет более 14 тыс. км.