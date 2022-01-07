{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Протесты в Казахстане

В Казахстане полностью возобновили железнодорожное движение

Все задержанные в пути следования поезда направляются до станций назначения

НУР-СУЛТАН, 7 января. /ТАСС/. В Казахстане полностью возобновлено железнодорожное движение, прерванное из-за беспорядков в стране.

На эту тему
Протесты в Казахстане. Онлайн
Протесты в Казахстане. Онлайн

"Обеспечен пропуск поездов через ранее закрытые станции Макат, Арал-Тениз, Бейнеу, Мангистау, Сексеул. Все станции открыты для движения", - говорится в сообщении крупнейшего оператора магистральной железнодорожной сети республики "Казахстан темир жолы" (КТЖ). "Все задержанные в пути следования поезда направляются до станций назначения", - отмечается в сообщении КТЖ.

Протяженность магистральных железнодорожных путей Казахстана составляет более 14 тыс. км.

Теги
КазахстанПротесты в Казахстане
Онлайн
Протесты в Казахстане. Онлайн
На две недели на территории страны ввели режим ЧП, правительство было отправлено в отставку
Протесты в Казахстане. Онлайн
Читать полностью