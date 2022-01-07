Большинство жителей ФРГ поддерживает проект "Северный поток - 2"

Согласно данным опроса, за проект выступили 60% респондентов. Только 28% считают, что Германии не следует придерживаться курса по его реализации. При этом на востоке страны 70% поддерживают газопровод, в то время как в западногерманских землях таковых 57%. Против проекта выступили 30% на западе и лишь 18% на востоке ФРГ.

Больше всего противников трубопровода среди сторонников партии "Союз-90"/"зеленые" - 55% не поддерживают проект, 34% выступают "за". Наибольшее число одобряющих проект немцев - среди сторонников "Альтернативы для Германии": 86% против 8%.

Исследование проводилось c 3 по 5 января. В нем участвовали 1 325 жителей Германии.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м. в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.