Парламент Таджикистана одобрил отправку военных в Казахстан в составе миротворцев ОДКБ

ДУШАНБЕ, 7 января. /ТАСС/. Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) и Маджлиси милли (верхняя палата парламента) Таджикистана одобрили отправку военных в составе миротворцев ОДКБ в Казахстан. Об этом в пятницу сообщает национальное информагентство Khovar по итогам совместного заседания палат.

"На совместном заседании был рассмотрен только один вопрос и дано согласие на использование Вооруженных сил Республики Таджикистан за пределами страны для выполнения международных обязательств Республики Таджикистан", - говорится в сообщении.

В четверг в Минобороны Таджикистана сообщили ТАСС, что миротворческий батальон мобильных войск ВС республики в составе 200 человек готов направиться в Казахстан для оказания помощи в качестве миротворцев по линии ОДКБ. Было отмечено, что таджикские военнослужащие будут отправляться в соседнюю республику поэтапно.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста. Уже через пару дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны. Пострадали тысячи человек, есть погибшие. Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ. Миротворцы уже приступили к выполнению задач в Казахстане. По данным властей, к утру 7 января конституционный порядок в целом восстановлен во всех регионах республики. Самая сложная ситуация сохраняется в Алма-Ате.