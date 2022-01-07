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В Алма-Ате горит здание филиала телерадиокомпании "МИР"

© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

В Алма-Ате горит здание филиала телерадиокомпании "МИР" - телеканал "Мир-24".

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