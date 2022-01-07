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Протесты в Казахстане
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Китай выступает против того, чтобы внешние силы подстрекали к насилию в Казахстане

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что страна готова оказать необходимую поддержку Казахстану в преодолении трудностей

ПЕКИН, 7 января. /ТАСС/. Китай выступает решительно против того, чтобы любые внешние силы умышленно подстрекали к насилию в Казахстане и провоцировали социальные потрясения. Об этом в пятницу на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

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"Китайская сторона поддерживает все усилия властей Казахстана, которые помогут как можно скорее справиться с хаосом, выступает решительно против того, чтобы внешние силы умышленно провоцировали социальные потрясения и подстрекали к насилию в Казахстане", - сказал дипломат.

"Китайская сторона поддерживает все усилия властей Казахстана, которые помогут как можно скорее справиться с хаосом, выступает решительно против того, чтобы внешние силы умышленно провоцировали социальные потрясения и подстрекали к насилию в Казахстане", - указал Ван Вэньбинь.

Также он заявил, что Китай готов оказать необходимую поддержку Казахстану в преодолении трудностей. "Как братский сосед и постоянный стратегический партнер Казахстана Китай готов сделать все возможное, чтобы оказать казахстанской стороне необходимую поддержку, чтобы помочь ей справиться с трудностями", - сказал Ван Вэньбинь.

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