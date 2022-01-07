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Протесты в Казахстане
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Генсек ОДКБ проинформировал ООН, ОБСЕ и ШОС о миротворческой операции

Станислав Зась направил соответствующие письма в адрес генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, генеральному секретарю ОБСЕ Хельге Шмид и генеральному секретарю ШОС Владимиру Норову

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Генсекретарь ОДКБ Станислав Зась проинформировал ООН, ОБСЕ и ШОС о проведении миротворческой операции в Казахстане. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

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"6 января 2022 года Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась по поручению Совета коллективной безопасности ОДКБ проинформировал ООН о проведении в Казахстане миротворческой операции", - сказал он.

По словам Зайнетдинова, генсекретарь организации направил соответствующие письма в адрес генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, генеральному секретарю ОБСЕ Хельге Шмид и генеральному секретарю ШОС Владимиру Норову.

Как уточнил пресс-секретарь ОДКБ, в письмах отмечается, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение о проведении силами и средствами Коллективных сил ОДКБ миротворческой операции на территории Казахстана на основании обращения президента страны Касым-Жомарта Токаева, ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету, и руководствуясь статьями 2 и 4 Договора о коллективной безопасности.

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КазахстанГутерриш, АнтониуНоров, Владимир ИмамовичЗась, Станислав ВасильевичШмид, ХельгаПротесты в Казахстане
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