{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Режим ЧП поэтапно снимут в регионах Казахстана, где нормализовалась ситуация

Токаев заявил, что режим ЧП будет поэтапно снят в регионах Казахстана, где нормализовалась ситуация.

Протесты в Казахстане
Токаев заявил, что дал приказ открывать огонь на поражение по террористам
По словам президента, власти Казахстана не намерены вести переговоры с террористами
Токаев заявил, что дал приказ открывать огонь на поражение по террористам
Читать полностью