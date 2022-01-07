Путин и Пашинян в телефонной беседе обсудили ситуацию в Казахстане

ЕРЕВАН, 7 января /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным обсудил ситуацию в Казахстане и совместные шаги в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства республики.

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"Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Казахстане. Стороны рассмотрели также ход реализации совместных шагов в рамках ОДКБ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства добавили, что Путин и Пашинян также обменялись поздравлениями по случаю Рождества.