МИД КНР сделал представление США и Японии в связи с заявлениями по Китаю

ПЕКИН, 7 января. /ТАСС/. Пекин выразил протест и сделал представление Вашингтону и Токио после заявлений глав внешнеполитических и оборонных ведомств США и Японии о Китае по итогам переговоров в формате "два плюс два". Об этом в пятницу на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Позиция Китая по вопросам Тайваня, Синьцзяна, Гонконга, а также вопросам, связанным с морем, последовательна и ясна", - сказал он.

Как указал дипломат, Китай выражает резкое недовольство и выступает решительно против заявлений и действий США и Японии, которые являются грубым вмешательством во внутренние дела КНР, фабрикуют ложь с целью дискредитации Китая, подрывают единство и доверие в регионе.

"Мы уже сделали строгое представление соответствующим странам", - добавил Ван Вэньбинь.

Главы внешнеполитических и военных ведомств США и Японии по итогам переговоров в формате "два плюс два" "выразили обеспокоенность тем, что продолжающиеся усилия Китая по подрыву основанного на правилах порядка представляют политические, экономические, военные и технологические вызовы для региона и всего мира". Они также "заявили о готовности совместно работать с целью сдерживания и при необходимости реагирования на действия, которые дестабилизируют ситуацию в регионе".

Как говорится в совместном заявлении, стороны "выразили озабоченность действиями Китая в Восточно-Китайском море, которые ведут к дальнейшему подрыву мира и стабильности в регионе", а также "серьезные опасения относительно проблем с соблюдением прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) и Гонконге". Представители США и Японии также "подчеркнули важность мира и стабильности в Тайваньском проливе и призвали к мирному разрешению проблем между островом и материком".