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Протесты в Казахстане
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СМИ: в Казахстане задержали 3 тыс. 706 человек

По данным властей, к утру 7 января конституционный порядок в целом восстановили во всех регионах республики

НУР-СУЛТАН, 7 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Казахстане задержали 3 тыс. 706 человек в связи с беспорядками в стране. Об этом сообщил в пятницу телеканал "Хабар-24" со ссылкой на Оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

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В эфире уточнили, что эта информация актуальна на данный момент.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста. Уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны. Пострадали тысячи человек, есть погибшие. Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане. По данным властей, к утру 7 января конституционный порядок в целом восстановлен во всех регионах республики. Наиболее сложной ситуация остается в Алма-Ате.

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