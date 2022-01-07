Лукашенко заявил, что атака на Казахстан лежит в русле общей тенденции давления на Россию

"Казахстан - это попытка атаковать постсоветские государства по периметру России. Им нужно утопить в крови Россию. Еще раз повторяю: если рухнет Россия, то мы даже не заметим, где мы окажемся. Через нас просто перешагнут, - сказал Лукашенко, посещая в Рождество Христово храм в Минске, сообщает агентство БелТА. - Как я говорю, в жерновах перемелют и выплюнут. Поэтому чего бы ни стоило, нам нужно сохранить центр нашей цивилизации, центр нашего православия и не только". По его словам, это те земли, "которые сегодня находятся в составе Российской Федерации".

Также Лукашенко заявил, что события в Казахстане являются попыткой иностранного вмешательства. "Мы это переживали. И я всегда предупреждал: как только мы допустим какую-то трещину, туда хлынет вода, - сказал он. - Так и произошло в Казахстане, этим воспользовались иностранные бандюги и ринулись прежде всего в процветающий юг". По его словам, "это была и есть попытка иностранного вмешательства". "Сейчас надо разобраться, кто за этими бандитами стоит", - отметил Лукашенко.

По его словам, направление в Казахстан сил ОДКБ отрезвляет тех, "кто решил там погреть руки". "Идет противостояние. Я подозреваю, что все там уже идет на спад. Потому что направление туда нашего контингента вместе с Россией, подключатся и другие государства ОДКБ, все-таки отрезвляюще действует на тех, кто решил там погреть руки", - заявил президент Белоруссии.