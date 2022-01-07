Беглый банкир Аблязов назвал себя "лидером протестов" в Казахстане

ЛОНДОН, 7 января. /ТАСС/. Бывший руководитель АО "Банк Туран Алем" (БТА Банк) Мухтар Аблязов, скрывающийся за границей, назвал себя лидером оппозиции и протестного движения в Казахстане. Об этом беглый банкир сообщил в пятницу в интервью агентству Reuters .

Аблязов отметил, что "протестующие в Алма-Ате ежедневно спрашивают у него, как действовать". Он также заявил, что вернется в Казахстан, чтобы возглавить "временное правительство", если протест "достигнет правильного охвата". Банкир, давший интервью в Париже, также добавил, что не получал денежных средств из стран Запада для координации протестов.

При этом Аблязов призвал западные государства вмешаться в происходящее в Казахстане, чтобы не допустить сближения республики с Россией.

Дело Аблязова

В отношении Аблязова были возбуждены уголовные дела в России, Казахстане и на Украине. Его обвиняли в ряде правонарушений, в том числе в мошенничестве, подделке документов, злоупотреблении полномочиями. В Казахстане дело против него было возбуждено в 2009 году, после чего банкир бежал из страны и был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

В июле 2013 года Аблязов был арестован на территории Франции. Его экстрадиции одновременно добивались Россия и Украина. В результате приоритет был отдан российскому запросу, в сентябре 2015 года после двух с половиной лет судебных разбирательств правительство Франции распорядилось экстрадировать подсудимого в Россию. Защита Аблязова заявляла, что дело против него политически мотивировано, и обратилась в Государственный совет Франции, который отменил решение об экстрадиции.

В 2017 году Аблязов был заочно приговорен в Казахстане к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Его признали виновным в создании и руководстве преступным сообществом, хищении денежных средств БТА Банка и их незаконной легализации и злоупотреблении полномочиями. В ноябре 2018 года суд в Казахстане заочно приговорил Аблязова к пожизненному лишению свободы. Тогда его признали виновным в организации убийства бывшего председателя правления кредитного учреждения Ержана Татишева.

В декабре 2020 года Таганский суд Москвы заочно вынес приговор в отношении Аблязова, председателя правления БТА Банка Романа Солодченко, а также их подчиненных Артура Трофимова, Игоря Кононко, Татьяны Параскевич, Анатолия Ерещенко и Александра Удовенко. Они были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество", ч. 3 ст. 174.1 УК РФ "Легализация имущества, полученного в результате совершения преступления", а также пунктами "а", "б" ч. 3 ст. 165 УК РФ "Причинение особо крупного ущерба путем обмана организованной группой".