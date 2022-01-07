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Лукашенко взял более жесткий курс на суверенитет и укрепление связей с братскими странами

Президент Белоруссии заявил, что год будет непростым, мир изменится серьезнейшим образом

МИНСК, 7 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2022 году взял более жесткий курс на сохранение суверенитета и укрепление связей с братскими странами.

"Должен вам сказать, что этот год будет непростым, мир изменится серьезнейшим образом. Мир изменится в плане объединения народов и государств в союзы, - сказал глава государства, посещая в Рождество Христово храм в Минске, сообщает агентство БелТА. - Таким государствам, как мы, в одиночку не просто будет трудно выжить, - будет невозможно. Поэтому я и взял более жесткий курс на то, чтобы сохранить наш суверенитет и независимость, чтобы мы были государством. Но были в тесной связке с нашими ближайшими друзьями и братьями". По его словам, "это Россия, это Казахстан, это Украина". "Неважно, что там происходит сегодня. Там народ обездолен до крайности. Так долго продолжаться не может, - сказал Лукашенко - И нам надо сделать все, чтобы вернуть Украину в лоно нашей настоящей веры".

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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