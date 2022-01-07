"Переговоров с террористами не будет". Токаев выступил с обращением к гражданам Казахстана

Ситуация в Казахстане стабилизируется, но боевики не сложили оружие, и контртеррористическая операция продолжается. Об этом заявил в своем обращении к народу в пятницу президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Огонь на поражение

Казахстанский лидер подчеркнул, что правоохранительным органам и военным дан приказ "открывать огонь на поражение без предупреждения".

"Контртеррористическая операция продолжается. Боевики не сложили оружие, продолжают совершать преступления или готовятся в ним. Борьбу с ними нужно довести до конца. Кто не сдастся, будет уничтожен", - сказал он.

Переговоров не будет

"За рубежом высказываются призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость. Какие могут быть переговоры с преступниками, с убийцами? Нам пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами", - сказал Токаев.

Он отметил, что речь идет о бандитах "как местных, так и иностранных". "Поэтому их надо уничтожать, и это будет сделано в ближайшее время. Силы правопорядка готовы к выполнению данной задачи", - заявил казахстанский лидер.

Восстановление порядка

По словам президента, ситуация в городах Алма-Ата и Актобе, а также в Алматинской области стабилизировалась. "Введение режима чрезвычайного положения дает свои результаты. По всей стране восстанавливается конституционная законность. Но террористы по-прежнему наносят ущерб государственному и частному имуществу, применяют оружие в отношении граждан", - отметил он.

В связи с этим Токаев объявил, что режим чрезвычайного положения, введенный на всей территории Казахстана, будет поэтапно снят в регионах, где нормализовалась ситуация. В отдельных регионах страны на определенные временные интервалы будет восстановлена интернет-связь.

Работа над ошибками

Токаев заявил, что "государство проспало" нападение террористов. "Критически важно понять, почему государство проспало подпольную подготовку терактов, спящих ячеек боевиков", - отметил президент. Токаев подчеркнул, что правительству предстоит принять ряд решений, о которых он сообщит 11 января.

"Впереди большая работа по извлечению уроков пережитой нами трагедии. В том числе с социально-экономической точки зрения. Правительству предстоит принять конкретные решения, о которых я скажу 11 января в Мажилисе (нижняя палата парламента республики - прим. ТАСС)", - сообщил президент.

Пособничество и подстрекательство

"Пособническую и по сути подстрекательскую роль в нарушениях правопорядка играют так называемые свободные средства массовой информации и забугорные деятели, далекие от коренных интересов нашего многонационального народа. Можно без преувеличения сказать, что все эти безответственные демагоги стали соучастниками развязывания трагедии в Казахстане", - сказал Токаев.

Благодарность ОДКБ