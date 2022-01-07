"Переговоров с террористами не будет". Токаев выступил с обращением к гражданам Казахстана

Ситуация в Казахстане стабилизируется, но боевики не сложили оружие, и контртеррористическая операция продолжается. Об этом заявил в своем обращении к народу в пятницу президент республики Касым-Жомарт Токаев.
Огонь на поражение
- Казахстанский лидер подчеркнул, что правоохранительным органам и военным дан приказ "открывать огонь на поражение без предупреждения".
- "Контртеррористическая операция продолжается. Боевики не сложили оружие, продолжают совершать преступления или готовятся в ним. Борьбу с ними нужно довести до конца. Кто не сдастся, будет уничтожен", - сказал он.
Переговоров не будет
- "За рубежом высказываются призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость. Какие могут быть переговоры с преступниками, с убийцами? Нам пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами", - сказал Токаев.
- Он отметил, что речь идет о бандитах "как местных, так и иностранных". "Поэтому их надо уничтожать, и это будет сделано в ближайшее время. Силы правопорядка готовы к выполнению данной задачи", - заявил казахстанский лидер.
Восстановление порядка
- По словам президента, ситуация в городах Алма-Ата и Актобе, а также в Алматинской области стабилизировалась. "Введение режима чрезвычайного положения дает свои результаты. По всей стране восстанавливается конституционная законность. Но террористы по-прежнему наносят ущерб государственному и частному имуществу, применяют оружие в отношении граждан", - отметил он.
- В связи с этим Токаев объявил, что режим чрезвычайного положения, введенный на всей территории Казахстана, будет поэтапно снят в регионах, где нормализовалась ситуация. В отдельных регионах страны на определенные временные интервалы будет восстановлена интернет-связь.
Работа над ошибками
- Токаев заявил, что "государство проспало" нападение террористов. "Критически важно понять, почему государство проспало подпольную подготовку терактов, спящих ячеек боевиков", - отметил президент. Токаев подчеркнул, что правительству предстоит принять ряд решений, о которых он сообщит 11 января.
- "Впереди большая работа по извлечению уроков пережитой нами трагедии. В том числе с социально-экономической точки зрения. Правительству предстоит принять конкретные решения, о которых я скажу 11 января в Мажилисе (нижняя палата парламента республики - прим. ТАСС)", - сообщил президент.
Пособничество и подстрекательство
- "Пособническую и по сути подстрекательскую роль в нарушениях правопорядка играют так называемые свободные средства массовой информации и забугорные деятели, далекие от коренных интересов нашего многонационального народа. Можно без преувеличения сказать, что все эти безответственные демагоги стали соучастниками развязывания трагедии в Казахстане", - сказал Токаев.
Благодарность ОДКБ
- Президент Казахстана указал, что силы ОДКБ необходимы его стране для "реализации функции прикрытия и обеспечения". Он подчеркнул, что миротворческий контингент прибыл в Казахстан "на краткосрочный период времени".
- Президент поблагодарил глав государств ОДКБ за направление миротворческих сил в республику. Токаев выразил особую благодарность президенту России Владимиру Путину за оперативную и "по-товарищески теплую" реакцию на обращение за помощью.