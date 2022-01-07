{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Протесты в Казахстане
Обновлено 

Си Цзиньпин: Китай против внешних сил, подстрекающих к цветной революции в Казахстане

Председатель КНР указал на то, что, "будучи братским соседом и неизменным стратегическим партнером, Китай готов сделать все возможное, чтобы оказать необходимую поддержку Казахстану и помочь ему справиться с трудностями"

ПЕКИН, 7 января. /ТАСС/. Китай выступает решительно против внешних сил, создающих беспорядки и подстрекающих к цветной революции в Казахстане, а также против любых сил, подрывающих стабильность и мирную жизнь населения этой страны. Об этом заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в своем послании президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

На эту тему
Протесты в Казахстане. Онлайн
Протесты в Казахстане. Онлайн

"Китай выступает решительно против любых сил, которые подрывают стабильность и угрожают безопасности Казахстана, решительно против любых сил, которые подрывают мирную жизнь народа Казахстана", - приводит текст послания Центральное телевидение Китая.

"Китай выступает решительно против внешних сил, которые умышленно создают нестабильность в Казахстане, подстрекают к цветной революции", - указал председатель КНР.

В своем послании Си Цзиньпин отметил, что КНР выступает решительно против любых попыток подорвать китайско-казахстанскую дружбу и помешать сотрудничеству между двумя странами. Он также указал на то, что, "будучи братским соседом и неизменным стратегическим партнером, Китай готов сделать все возможное, чтобы оказать необходимую поддержку Казахстану и помочь ему справиться с трудностями".

Теги
КазахстанКитайСи ЦзиньпинТокаев, Касым-Жомарт КемелулыПротесты в Казахстане
Протесты в Казахстане
Лукашенко заявил, что атака на Казахстан лежит в русле общей тенденции давления на Россию
По словам президента Белоруссии, события в Казахстане являются попыткой иностранного вмешательства
Лукашенко заявил, что атака на Казахстан лежит в русле общей тенденции давления на Россию
Читать полностью