Макрон сообщил, что планирует провести новые переговоры с Путиным в ближайшее время

ПАРИЖ, 7 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует вновь провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время. С таким заявлением он выступил в пятницу на пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в связи с началом председательства Франции в Совете Евросоюза.

"Франция продолжает обмен мнениями с Россией. У меня уже было две весьма продолжительных телеконференции с президентом России Владимиром Путиным в последние недели и в ближайшие дни предстоят новые переговоры", - отметил французский лидер.

"Я думаю, что Евросоюз должен вести диалог с Россией. Но вести диалог - это не значит идти на уступки. В первую очередь диалог позволяет рассмотреть то, что является предметом разногласий. Нам нужен диалог с Россией, которая в силу своей географии и истории является неотъемлемой частью этой европейской архитектуры безопасности, которую нам предстоит построить", - заявил президент.

Макрон положительно оценил продолжающиеся переговоры между США и Россией "как по существующей напряженности вокруг Украины, так и в более широком контексте". "Я считаю, что это очень важно", - подчеркнул он, отметив также тесную координацию Вашингтона с европейскими союзниками.

Одновременно он заявил, что при обсуждении европейской архитектуры безопасности обязательно необходимо участие европейцев. "Это мы должны предлагать европейскую архитектуру безопасности, в которой заинтересованы", - сказал Макрон, добавив, что Европа - это геополитическая сила.

1 января Франция на шесть месяцев вступила в обязанности председателя Европейского союза.