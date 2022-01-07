Кабмин Чехии проведет ревизию отношений с Россией и КНР

ПРАГА, 7 января. /ТАСС/. Ревизию отношений Чехии с Россией и Китаем предусматривает программное заявление нового правительства республики. Кабмин премьер-министра Петра Фиалы, приступивший к исполнению обязанностей 17 декабря 2021 года, опубликовал его на своем сайте.

"Проведем ревизию отношений [Чехии] с Россией и Китаем", - отмечается в документе, который состоит из 52-х страниц.

Кабмин также планирует до конца 2023 года внести в парламент республики проект собственного "закона Магницкого". Он позволит Чехии вводить собственные санкции против физических и юридических лиц, несущих ответственность за нарушение прав человека.

Ориентация на Евросоюз и НАТО, как следует из программного заявления, являются главными приоритетами правительства Фиалы.

Кабмин одобрил программное заявление в четверг. Оно будет вынесено 12 января на утверждение Палаты депутатов (нижней палаты) парламента республики. Правительство одновременно попросит депутатов выразить ему поддержку.

Чешское правительство составили победившие на состоявшихся в октябре парламентских выборах политические силы из партийной коалиции "Вместе", в которую входят Гражданская демократическая партия, христианские демократы и партия "Традиция. Ответственность. Процветание - 09", а также из Пиратской партии, создавшей предвыборную коалицию с центристским движением "Старосты и независимые". Кабмин опирается на поддержку 108 из 200 депутатов нижней палаты национального парламента.