ШОС надеется на скорейшее восстановление общественной безопасности в Казахстане

ПЕКИН, 7 января. /ТАСС/. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) надеется на скорейшую стабилизацию ситуации, восстановление правопорядка и общественной безопасности в Казахстане. Об этом говорится в полученном ТАСС в пятницу заявлении генерального секретаря ШОС Чжан Мина.

"Поддержание внутренней стабильности и общественного согласия в Республике Казахстан как в государстве - члене ШОС является одним из ключевых факторов мира и безопасности в регионе", - сказано в документе. "Рассчитываем на скорейшую стабилизацию обстановки, восстановление правопорядка и общественной безопасности в стране, обеспечение прав и интересов всех представителей полиэтнического и многоконфессионального народа Казахстана", - говорится в заявлении.

В своем послании генсек также выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста. Уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны. Пострадали тысячи человек, есть погибшие. Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ. Миротворцы уже приступили к выполнению задач в Казахстане. По данным властей, к утру 7 января конституционный порядок в целом восстановлен во всех регионах республики. Самая сложная ситуация сохраняется в Алма-Ате.

Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае в июне 2001 года Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. В 2017 году полноправными членами ШОС стали Индия и Пакистан.