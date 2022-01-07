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Протесты в Казахстане
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Лукашенко, Путин и Пашинян считают недопустимым проникновение в Казахстан бандформирований

Белорусский лидер провел телефонные разговоры с президентом России и премьер-министром Армении

МИНСК, 7 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсудили ситуацию в Казахстане, отметив важность недопущения в эту страну бандформирований. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба белорусского президента.

"Касаясь тематики деятельности миротворческих сил ОДКБ в Казахстане, лидеры во время разговоров подчеркнули, что одной из главных их задач является недопущение проникновения в Казахстан бандформирований извне", - отмечается в сообщении президентской пресс-службы.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичКазахстанПротесты в Казахстане
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