Военнослужащие Киргизии направились в Казахстан для участия в миротворческой миссии ОДКБ

БИШКЕК, 7 января. /ТАСС/. Подразделения киргизских военнослужащих направились в пятницу в Казахстан для участия в миротворческой миссии в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах Киргизии.

"Воинский контингент нашей республики направился в Казахстан для участия в миротворческой миссии под эгидой ОДКБ", - заявил собеседник.

Как заявил в пятницу зампред кабинета министров, глава Государственного комитета национальной безопасности республики Камчыбек Ташиев, Киргизия направляет в Казахстан 150 военнослужащих, а также 19 единиц автомобильной и бронетехники. Речь идет о подразделении специального назначения "Скорпион" Минобороны республики. В соседнюю страну его личный состав вылетел с аэродрома в городе Кант (Чуйская область).

"Наши военнослужащие не будут принимать участие на территории Казахстана в разгоне митингов, а будут заниматься охраной стратегически важных государственных объектов", - пояснил Ташиев. Как он отметил, республика является полноправным участником ОДКБ и не может проигнорировать просьбу казахстанских властей о помощи.