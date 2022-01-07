При освобождении горадминистрации Актобе ранены семь полицейских

НУР-СУЛТАН, 7 января. /ТАСС/. Несколько полицейских получили ранения различной степени тяжести в ходе спецоперации по освобождению администрации города Актобе. Об этом в пятницу сообщил телеканал " Хабар-24 ", ссылаясь на заявление руководителя пресс-службы городского департамента полиции Ерболата Саркулова.

"В ходе спецоперации задержаны несколько преступников. Семеро сотрудников полиции получили различные ранения", - информировал телеканал.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста. Уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны. Пострадали тысячи людей, есть погибшие. Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности. Миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане. По данным властей, 7 января конституционный порядок в целом восстановлен во всех регионах республики. Самая сложная ситуация сохраняется в Алма-Ате.