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Протесты в Казахстане

При освобождении горадминистрации Актобе ранены семь полицейских

Телеканал "Хабар-24" сообщил, что в ходе спецоперации задержаны несколько преступников

НУР-СУЛТАН, 7 января. /ТАСС/. Несколько полицейских получили ранения различной степени тяжести в ходе спецоперации по освобождению администрации города Актобе. Об этом в пятницу сообщил телеканал "Хабар-24", ссылаясь на заявление руководителя пресс-службы городского департамента полиции Ерболата Саркулова.

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"В ходе спецоперации задержаны несколько преступников. Семеро сотрудников полиции получили различные ранения", - информировал телеканал.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста. Уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны. Пострадали тысячи людей, есть погибшие. Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности. Миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане. По данным властей, 7 января конституционный порядок в целом восстановлен во всех регионах республики. Самая сложная ситуация сохраняется в Алма-Ате.

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