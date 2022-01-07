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Протесты в Казахстане

Власти Шымкента заявили, что провокаторы беспорядков получали деньги за участие в погромах

Первый заместитель главы администрации города Шынгыс Мукан также рассказал, что участники беспорядков пили энергетические напитки, "от которых теряли контроль над собой"

НУР-СУЛТАН, 7 января. /ТАСС/. Провокаторы, задержанные в городе Шымкенте, рассказали, что за участие в беспорядках им платили, а также выдавали энергетические напитки, от которых они теряли над собой контроль. Об этом в пятницу сообщил первый заместитель главы администрации города Шынгыс Мукан.

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"Сейчас провокаторов задерживают. Они говорят, что им платили деньги, а также выдавали энергетические напитки, от которых они теряли контроль над собой", - сказал он в эфире телеканала "Хабар-24".

Глава администрации также призвал родителей тщательнее следить за детьми и контролировать, чтобы молодежь не нарушала закон.

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