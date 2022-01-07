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Протесты в Казахстане

В РАТС ШОС заявили о готовности оказать содействие Казахстану при соответствующем запросе

В Региональной антитеррористической структуре Шанхайской организации сотрудничества выразили серьезную обеспокоенность в связи с ситуацией в республике

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) готова оказать содействие Казахстану при соответствующем запросе его компетентных органов. Об этом говорится в заявлении исполкома РАТС ШОС.

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"[Исполком] одновременно заявляет о готовности в оказании в установленном порядке необходимого содействия со стороны РАТС ШОС при соответствующем запросе компетентного органа Республики Казахстан", - отмечается в документе.

В РАТС выразили серьезную обеспокоенность в связи с ситуацией в Казахстане. Вместе с тем в исполкоме уверены, что принятые властями республики меры позволят в кратчайшие сроки стабилизировать обстановку. "[Исполком] выражает всемерную поддержку решительным комплексным мерам руководства страны по обеспечению общественной безопасности, защите конституционного строя Республики Казахстан. Уверены, что реализуемые государственными, правоохранительными и специальными органами меры позволят в кратчайшие сроки нейтрализовать противоправные действия террористических и бандитствующих групп и ячеек", - говорится в заявлении.

Исполком РАТС также выразил соболезнования родным и близким погибших военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

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