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Протесты в Казахстане
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СМИ: ситуация в Шымкенте стабилизируется

Коммунальные службы начали устранять последствия беспорядков

НУР-СУЛТАН, 7 января. /ТАСС/. Ситуация в казахстанском Шымкенте стабилизируется, массовых скоплений людей и случаев мародерства не фиксируется. Об этом сообщил в пятницу телеканал "Хабар-24" со ссылкой на первого заместителя акима (главы) города Шынгыса Мукана.

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Коммунальные службы начали устранять последствия беспорядков. Местные власти заявляют, что ситуация стабилизируется, массовых скоплений людей и фактов мародерства сегодня в городе не регистрировали, сообщил телеканал.

"Нескольким государственным зданиям и объектам бизнеса причинен ущерб, размер которого подсчитывается, сейчас в городе все спокойно, волноваться не о чем. Всех жителей просим сохранять спокойствие и стабильность в городе", - сказал Мукан в эфире телеканала.

В ходе беспорядков в городе пострадал выставочный центр Корме, здание Казахского театра, а также дворец Туркестан и здание прокуратуры, уточнили в эфире.

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