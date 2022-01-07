В Алма-Ате не работают продуктовые магазины и АЗС

На окраинах города магазины ненадолго открываются, но заплатить можно только наличными: терминалы оплаты не работают. Многие банкоматы сломаны и разграблены, а к тем, которые еще функционируют, стоят огромные очереди. Люди жалуются на нехватку продуктов. Этот вопрос решить в текущих условиях не представляется возможным.

Также он сообщил, что в городе закрыты АЗС, из-за нехватки топлива не работает часть таксопарков. На трассе за городом есть одна открытая заправка, но там наблюдается очередь из десятков машин. В самом городе стало многократно меньше машин, многие водители объясняют это именно отсутствием бензина. Такси в отелях вызвать уже невозможно, на ресепшн объясняют это закрытием таксопарков из-за нехватки топлива.