Военные задерживают всех подозрительных близ аэропорта Алма-Аты

Автомобильный поток в аэропорт большой, но машины разворачивают обратно в город. Всех подозрительных личностей задерживают. На глазах корреспондента ТАСС было задержано четыре человека, их препроводили к микроавтобусу с руками за головой.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста. Уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны. Пострадали тысячи людей, есть погибшие. Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ. Миротворцы уже приступили к выполнению задач в Казахстане. По данным властей, 7 января конституционный порядок в целом восстановлен во всех регионах республики. Самая сложная ситуация сохраняется в Алма-Ате.