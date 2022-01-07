Эксперт: масштабы беспорядков в Казахстане говорят о предателях в высших эшелонах власти

НУР-СУЛТАН, 7 января. /ТАСС/. Масштабы попытки государственного переворота в Казахстане свидетельствуют о предательстве в высших эшелонах власти страны. Об этом в эфире телеканала " Хабар-24 " заявил в пятницу доктор политических наук, дипломат и общественный деятель Ермухамет Ертысбаев.

"Масштабы попытки государственного переворота, вооруженного мятежа настолько поражают и настолько мощной была организация, что без предателей в высших эшелонах власти, особенно в правоохранительных органах, это невозможно было бы осуществить", - считает Ертысбаев.

По его словам, менее чем за час до нападения бесчинствующих лиц на аэропорт Алма-Аты был отдан приказ полностью снять его охрану. "И я обладаю эксклюзивной информацией, я все же 30 лет был на госслужбе, что, например, за 40 минут до нападения на аэропорт [Алма-Аты] была дана команда полностью убрать оцепление и охрану. Вы можете себе представить, чтобы здание ДКНБ (Департамент Комитета национальной безопасности - прим. ТАСС), самое режимное и охраняемое здание в Алма-Ате, без труда захватили террористы, эти изверги и убийцы? Это могло произойти только при прямом попустительстве тех людей, которые должны отвечать за национальную безопасность страны", - сказал Ертысбаев. По его словам, преступники знали, где расположены склады с оружием и офисы телеканалов, которые были разгромлены в Алма-Ате.

Ертысбаев в разные годы работал послом Казахстана в Грузии и Белоруссии, министром культуры информации и спорта, 12 лет занимал пост советника первого президента республики Нурсултана Назарбаева.