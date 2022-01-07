Стрельба в центре Алма-Аты становится менее интенсивной

Если утром в пятницу у площади Республики были регулярно слышны звуки выстрелов, то к вечеру стало значительно тише. Площадь занята военными с автоматами, из техники там базируются грузовики и бронетранспортеры. Периодически по два-три из них выезжают на близлежащие улицы и курсируют по городу.

На самой площади и близлежащих улицах стоят несколько расстрелянных машин, в них убитые люди, тела никто не убирает. Это те машины, которые были расстреляны ночью. Непосредственно у площади находится еще одна машина, стекла накрыты белой простыней. Возможно, там тоже тела.

Также корреспондент сообщил, что военные увеличили периметр закрытой зоны вокруг площади Республики Алма-Аты. Приближаться непосредственно к площади нельзя, военные тут же начинают стрелять в воздух.

Если наблюдается скопление людей, вызывающее подозрения военных, с предупреждением начинают стрелять в их сторону. У ограждений дежурят люди в гражданском с жезлами регулировщиков. За ограждения пропускают только автомобили людей, проживающих в ближайших домах.