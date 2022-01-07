Государственный суд Эстонии оставил в силе приговор осужденному за разглашение гостайны

ТАЛЛИН, 7 января. /ТАСС/. Государственный суд Эстонии оставил в силе приговор нижестоящих инстанций в отношении осужденного за разглашение государственной тайны и засекреченной иностранной информации бывшего начальника Центра здоровья Сил обороны подполковника Олега Новикова.

Как сообщила пресс-служба суда агентству BNS в пятницу, Полиция безопасности (КаПо) обнаружила на домашнем компьютере Новикова и на иных носителях информацию, составляющую государственную тайну, а также документы НАТО. Обнаруженная информация классифицировалась как ограниченная, конфиденциальная, либо секретная.

Харьюский уездный суд в феврале 2020 года приговорил Олега Новикова к двум годам и шести месяцам заключения, а также к трехлетнему испытательному сроку по статье за разглашение государственной тайны, незаконную передачу или предоставление возможности доступа к ней, а также за предоставление органам власти ложных данных.

В августе 2021 года Таллинский окружной суд оставил приговор в силе. После того как Государственный суд в декабре 2021 года отказался рассматривать кассационную жалобу осужденного, приговор окончательно вступил в силу, указано в сообщении.