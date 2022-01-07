Главы МИД НАТО призвали к диалогу и деэскалации в отношениях с Россией

БРЮССЕЛЬ, 7 января. /ТАСС/. Главы МИД НАТО призвали к диалогу, дипломатии и деэскалации в отношениях с Россией в преддверии заседания Совета Россия - НАТО 12 января. Об этом сообщило в Twitter постпредство США при НАТО по итогам состоявшейся в пятницу экстренной видеоконференции глав МИД альянса. Постпредство отметило также, что страны НАТО "выразили единство" в контексте обвинений в адрес России в "агрессии против Украины", звучащих из Брюсселя и Вашингтона.

"В преддверии предстоящего Совета Россия - НАТО министры подчеркнули необходимость дипломатии, диалога и деэскалации", - сообщило постпредство.

"Все главы МИД стран проявили единство в ответ на агрессию России против Украины", - говорится в заявлении американской миссии при НАТО.

Как ранее в пятницу сообщил ТАСС дипломатический источник в миссии в Брюсселе одной из европейских стран, главной целью этой встречи было обсуждение "единой позиции в рамках начинающихся переговоров США и России по вопросам европейской безопасности и в контексте предстоящего 12 января заседания Совета Россия - НАТО".

Официально штаб-квартира НАТО ранее называла целью внеплановой видеоконференции глав МИД обсуждение "концентрации российских сил на территории Украины (НАТО подразумевает Крым - прим. ТАСС) и вокруг нее, и более широких вопросов европейской безопасности".

Переговоры с США

В ночь на 31 декабря президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели телефонные переговоры, которые продолжались 50 минут. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Кремль доволен состоявшимся контактом президентов двух стран, в целом направленность разговора была конструктивной. По его словам, основной темой беседы стали предстоящие переговоры о гарантиях безопасности, и лидеры договорились держать под личным контролем их ход и поддерживать телефонные контакты.

В Москве ожидают, что итогом переговоров с США станут правовые гарантии отказа НАТО от продвижения на восток и размещения у российских границ угрожающих систем вооружения, а американский президент, как отметил Ушаков, с такой точкой зрения согласился. Российский президент предупредил, что возможные новые санкции против России могут привести к полному разрыву ее отношений с США и нанести серьезный ущерб ее связям с Западом в целом.

10 января в Женеве планируется проведение переговоров РФ и США по гарантиям безопасности. 12 января Россия обсудит свои озабоченности в сфере безопасности в Европе, а также российские проекты о гарантиях безопасности на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе, 13 января - на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене. Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов НАТО. Они были переданы помощнику госсекретаря США Карен Донфрид 15 декабря.