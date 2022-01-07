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Протесты в Казахстане

Участники митинга у генконсульства РФ в Нью-Йорке требуют вывода войск ОДКБ из Казахстана

Собравшиеся утверждают, что события в Казахстане - внутреннее дело страны, и ситуацию следует урегулировать без помощи иностранных войск
© Григорий Сапожников/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. Представители казахстанской диаспоры в Нью-Йорке проводят у здания генконсульства РФ на Манхэттене митинг за вывод войск ОДКБ из Казахстана. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

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На митинг собралось уже около двух десятков человек, люди продолжают подходить. Некоторые пришли с флагами Казахстана. Обстановка спокойная, участники митинга высказывают свое мнение мирно.

Собравшиеся обсуждают события в стране, делятся информацией о знакомых и родственниках. Они утверждают, что события в Казахстане - внутреннее дело страны, и ситуацию следует урегулировать без помощи иностранных войск.

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