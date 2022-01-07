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НАТО будет вести переговоры с Россией, консультируясь с Украиной, Грузией и Молдавией

НАТО будет вести переговоры с Россией, консультируясь с Украиной, Грузией и Молдавией - Столтенберг.

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Протесты в Казахстане. Онлайн
На две недели на территории страны ввели режим ЧП, правительство было отправлено в отставку
Протесты в Казахстане. Онлайн
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