Трамп обвинил Байдена в расколе американского общества

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден предпринимает действия, которые ведут к расколу американского общества. Об этом заявил в пятницу бывший президент США Дональд Трамп, комментируя заявления нынешнего главы Белого дома в связи с годовщиной событий в Капитолии 6 января 2021 года.

Трамп не согласился с попыткой выставить людей, занявших год назад Капитолий, в качестве мятежников и террористов, а также выступил против попыток сравнивать события 6 января по значимости для американского общества с терактами 11 сентября 2001 года.

"Люди видят обман. Они видят циничного политика, который шел на выборы, обещая единство, а сейчас предпринимает наиболее разделяющие общество действия из всех возможных - выставляет своих политических оппонентов в качестве внутренних террористов, как делают боящиеся за собственную безопасность диктаторы в коммунистических странах", - указал он.

"Американский народ также видит, что 6 января стало для демократов предлогом и оправданием самого жесткого наступления на гражданские свободы американских граждан за последние поколения", - добавил Трамп. Бывший президент США указал, что одним из наиболее серьезных проявлений этого курса стали попытки демократов воспрепятствовать реформам избирательных норм в ряде штатов, которые предполагают более строгий подход к установлению личности голосующего.

6 января 2021 года сторонники республиканца Трампа, занимавшего тогда пост президента, ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране выборов главы государства. Победу на них одержал демократ Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия. В своей речи в связи с этими событиями 6 января 2022 года президент США Байден назвал действия сторонников Трампа вооруженным восстанием, а также заявил, что Трамп попытался не допустить мирной передачи власти после поражения на выборах.