Кулеба заявил, что согласовал с Блинкеном позиции Украины и США накануне переговоров с РФ

КИЕВ, 7 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провели телефонный разговор, в ходе которого они согласовали позиции в преддверии переговоров с Россией. Об этом в пятницу сообщил глава украинского внешнеполитического ведомства в Twitter.

"Мы подробно согласовали позиции Украины и США накануне переговоров с РФ в разных форматах, обсудили двустороннюю повестку дня", - написал Кулеба.

Он добавил, что телефонный разговор состоялся по инициативе Блинкена и прошел по итогам встречи глав МИД стран НАТО. "Госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил по итогам министерской встречи НАТО, сообщил хорошую новость: в альянсе царит солидарность с Украиной", - отметил министр.

В свою очередь в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса по результатам разговора Кулебы и Блинкена отмечено, что последний "обсудил потенциальные варианты ответа США и союзников на наращивание Россией военных сил вдоль границ Украины, а также предстоящее дипломатическое взаимодействие с Россией". Прайс также сообщил, что госсекретарь заверил главу МИД Украины в том, что Вашингтон на переговорах с Москвой не станет обсуждать касающиеся Киева вопросы без ведома Украины.

10 января в Женеве планируется проведение переговоров РФ и США по гарантиям безопасности. 12 января Россия обсудит свои озабоченности в сфере безопасности в Европе, а также российские проекты о гарантиях безопасности на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе, 13 января - на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене. Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов НАТО. Они были переданы помощнику госсекретаря США Карен Донфрид 15 декабря. Главы МИД стран НАТО провели в пятницу экстренную видеоконференцию для обсуждения требований России по вопросам европейской безопасности, они пытаются выработать единую позицию для переговоров с Россией на заседании Совета Россия - НАТО.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность нормандскому формату и минским соглашениям.