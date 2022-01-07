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NBC: США готовы обсудить с РФ двустороннее сокращение числа военных в Восточной Европе

Только отвода российских войск от границы с Украиной будет недостаточно, отмечает телеканал
© Алексей Панциков/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. Дискуссии с Россией по вопросам безопасности в Европе могут включать вопросы снижения численности сил и частоты учений на востоке региона, но только в случае, если такие действия будут обоюдными. Об этом сообщила в пятницу телекомпания NBC со ссылкой на источники в администрации президента США.

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Собеседники телекомпании при этом утверждают, что, с американской точки зрения, только отвода российских войск от границы с Украиной будет недостаточно, чтобы Вашингтон приступил к обсуждению вопроса о численности своих сил.

США на переговорах с Россией по вопросам безопасности могут затронуть тему ракетных комплексов "Искандер" в Калининграде, сообщила телекомпания.

Как утверждают источники телекомпании, потенциальные темы для дискуссий могут включать численность сил США в прибалтийских государствах и Польше, предварительные уведомления о перемещении сил, российские ракетные комплексы "Искандер" в Калининградской области.

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