ООН призывает соблюдать в Казахстане права человека

ООН, 7 января. /ТАСС/. ООН подчеркивает необходимость соблюдать права человека и международные стандарты в Казахстане. Об этом сообщил в пятницу на брифинге официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя заявление президента республики Касым-Жомарта Токаева о намерении властей уничтожать тех, кто не сложит оружие.

"Есть очевидная необходимость соблюдения прав человека и международных стандартов при восстановлении общественного порядка", - сказал он.

ООН призывает стороны в Казахстане отказаться от насилия и считает неприемлемым убийство сотрудников полиции и демонстрантов, заявил Дюжаррик.

"Мы призываем все вовлеченные стороны проявлять сдержанность, избегать насилия, использовать мирные средства при реагировании на ситуацию, - сказал он. - Убийство сотрудников полиции и других так же неприемлемо, как и убийство демонстрантов".

Организация Объединенных Наций исходит из того, что применение силы в Казахстане должно соответствовать требованиям необходимости и пропорциональности, заявил представитель генсекретаря всемирной организации.

"Я перефразирую, если не процитирую, верховного комиссара по правам человека, которая напомнила властям Казахстана о том, что сила должна применяться в соответствии со строгими требованиями необходимости и пропорциональности", - сказал он.