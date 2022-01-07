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Протесты в Казахстане
Обновлено 

Лукашенко обсудил с Назарбаевым положение дел в Казахстане

Президент Белоруссии также провел разговоры с премьер-министром Армении и президентом России

МИНСК, 7 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым положение дел в этой стране.

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"Еще один телефонный разговор провел сегодня вечером президент Беларуси Александр Лукашенко - с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, - сообщает в пятницу пресс-служба белорусского лидера. - В ходе разговора собеседники подробно обсудили положение дел в Казахстане".

Лукашенко в пятницу также провел телефонные разговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным. Касаясь деятельности миротворческих сил ОДКБ в Казахстане, лидеры во время разговоров подчеркнули, что одной из главных их задач является недопущение проникновения в Казахстан бандформирований извне.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияКазахстанПротесты в Казахстане
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