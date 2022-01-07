Лукашенко обсудил с Назарбаевым положение дел в Казахстане

МИНСК, 7 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым положение дел в этой стране.

"Еще один телефонный разговор провел сегодня вечером президент Беларуси Александр Лукашенко - с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, - сообщает в пятницу пресс-служба белорусского лидера. - В ходе разговора собеседники подробно обсудили положение дел в Казахстане".

Лукашенко в пятницу также провел телефонные разговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным. Касаясь деятельности миротворческих сил ОДКБ в Казахстане, лидеры во время разговоров подчеркнули, что одной из главных их задач является недопущение проникновения в Казахстан бандформирований извне.