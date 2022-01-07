МИД Эстонии ждет от России стремления к укреплению европейской безопасности

ТАЛЛИН, 7 января. /ТАСС/. Эстония рассчитывает, что Россия продемонстрирует стремление к укреплению европейской безопасности. Такое мнение высказала в пятницу министр иностранных дел балтийской республики Эва-Мария Лийметс после экстренной видеоконференции глав МИД НАТО.

"Мы считаем диалог Россия - НАТО важным и в этом контексте хотим видеть существенное стремление Российской Федерации улучшить европейскую безопасность", - приводит ее слова пресс-служба МИД Эстонии.

"После сегодняшней встречи члены НАТО четко согласны с тем, что нельзя идти на уступки по основным принципам международного порядка и что нет места для каких-либо переговоров по основам европейской безопасности под угрозой внешней силы, - добавила Лийметс. - Для нас было бы немыслимо вернуться к старомодной политике сфер влияния, и мы считаем важным, чтобы каждая страна имела право решать в отношении своих собственных источников безопасности".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность нормандскому формату и Минским соглашениям.

В Женеве 10 января планируется проведение переговоров РФ и США по гарантиям безопасности. 12 января представители Москвы обсудят свои озабоченности в сфере безопасности в Европе, а также российские проекты, связанные с гарантиями безопасности, на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе, 13 января - на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене. Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов НАТО. Они были переданы помощнику американского госсекретаря Карен Донфрид 15 декабря.