Глава МИД Чехии отверг предложения России по гарантиям безопасности со стороны НАТО

ПРАГА, 7 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, принявший в пятницу участие в видеоконференции глав МИД стран НАТО, отверг выдвинутые РФ предложения по гарантиям ее безопасности со стороны Североатлантического альянса. Об этом на своем сайте сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"Ян Липавский на переговорах подчеркнул необходимость [проведения на границе РФ и Украины] деэскалации [ситуации] с российской стороны как условия [начала] переговоров и отверг представленные Россией предложения по гарантиям [ее безопасности со стороны НАТО] как неприемлемые. По мнению Чехии, сформулированные Россией требования не могут стать основой для начала переговоров [с НАТО]", - отмечается в документе.

Североатлантический альянс должен представить собственные предложения для начала переговоров с Россией, а также видение будущих отношений с РФ. Липавский в ходе видеоконференции настаивал, что каждое государство вправе самостоятельно определять свою судьбу, и "напомнил, что сферы [распределения] влияния [держав], ограничивающие суверенитет [других] государств, отвергает и Основополагающий акт НАТО - Россия, который в 1997 году был на высшем уровне подписан РФ".

Липавский с коллегами по странам НАТО сошелся во мнении, что "необходимо поддержать безопасность и суверенитет Украины и подготовиться на случай дальнейшей эскалации [напряженности между ней и РФ] или возможного военного конфликта".

10 января в Женеве планируется проведение переговоров РФ и США по гарантиям безопасности. 12 января Россия обсудит свои озабоченности в сфере безопасности в Европе, а также российские проекты о гарантиях безопасности на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе, 13 января - на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене. Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов НАТО. Они были переданы помощнику госсекретаря США Карен Донфрид 15 декабря.