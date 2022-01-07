Пелоси пригласила Байдена выступить в Конгрессе с посланием "О положении страны"

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси пригласила президента США Джо Байдена выступить 1 марта перед обеими палатами американского законодательного органа с традиционным посланием "О положении страны", с которым американский лидер каждый год обращается к законодателям и согражданам.

"Я пишу, чтобы пригласить вас выступить на совместном заседании [палат] Конгресса во вторник, 1 марта, чтобы поделиться своим видением положения страны", - говорится в письме, которое Пелоси направила главе государства. Текст этого документа распространила в пятницу пресс-служба спикера.