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Пелоси пригласила Байдена выступить в Конгрессе с посланием "О положении страны"

Выступление запланировано на 1 марта

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси пригласила президента США Джо Байдена выступить 1 марта перед обеими палатами американского законодательного органа с традиционным посланием "О положении страны", с которым американский лидер каждый год обращается к законодателям и согражданам.

"Я пишу, чтобы пригласить вас выступить на совместном заседании [палат] Конгресса во вторник, 1 марта, чтобы поделиться своим видением положения страны", - говорится в письме, которое Пелоси направила главе государства. Текст этого документа распространила в пятницу пресс-служба спикера.

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СШАБайден, Джо
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