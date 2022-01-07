Кулеба и Блинкен по телефону обсудили противодействие "Северному потоку - 2"

КИЕВ, 7 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре обсудили пути противодействия угрозам, якобы исходящим от газопровода "Северный поток - 2", возможный "пакет сдерживания России" в Европе и военнцю помощь Киеву. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте украинского МИД.

"Стороны обсудили пути противодействия угрозам безопасности, исходящим от российского геополитического проекта "Северный поток - 2", а также воплощение комплексного пакета сдерживания РФ от новой волны войны в Европе, ключевыми элементами которого являются жесткие экономические санкции и помощь Вооруженным силам Украины", - отмечается в тексте.

Внешнеполитическое ведомство указало также, что Блинкен заявил о готовности США "и дальше конкретными действиями укреплять безопасность" Украины. Кроме того, собеседники обсудили динамику дипломатических усилий, направленных на урегулирование ситуации в Донбассе, в рамках минского процесса и нормандского формата (Россия, Германия, Украина и Франция). Кулеба заверил Блинкена в том, что Украина "не планирует никаких наступательных операций". При этом отмечается, что Блинкен "приветствовал взвешенность Украины и подчеркнул, что США прилагают максимум дипломатических усилий, чтобы предотвратить расширение агрессии Российской Федерации против Украины и новую волну войны в Европе".

Ранее Кулеба по результатам телефонного разговора с Блинкеном в пятницу сообщил, что они согласовали позиции в преддверии переговоров с Россией. Он добавил, что общение состоялось по инициативе американской стороны и прошло по итогам встречи глав МИД стран НАТО, после которых Блинкен "сообщил хорошую новость: в альянсе царит солидарность с Украиной".

В свою очередь в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса по результатам разговора Кулебы и Блинкена отмечено, что последний "обсудил потенциальные варианты ответа США и союзников на наращивание Россией военных сил вдоль границ Украины, а также предстоящее дипломатическое взаимодействие с Россией". Прайс также сообщил, что госсекретарь заверил главу МИД Украины в том, что Вашингтон на переговорах с Москвой не станет обсуждать касающиеся Киева вопросы без ведома Украины.

Переговоры РФ с США и НАТО

10 января в Женеве планируется проведение переговоров РФ и США по гарантиям безопасности. 12 января Россия обсудит свои озабоченности в сфере безопасности в Европе, а также российские проекты о гарантиях безопасности на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе, 13 января - на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене. Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов НАТО. Они были переданы помощнику госсекретаря США Карен Донфрид 15 декабря. Главы МИД стран НАТО провели в пятницу экстренную видеоконференцию для обсуждения требований России по вопросам европейской безопасности, они пытаются выработать единую позицию для переговоров с Россией на заседании Совета Россия - НАТО.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность нормандскому формату и минским соглашениям.