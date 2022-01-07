Литва попросила о дополнительных гарантиях безопасности на восточном фланге НАТО

ВИЛЬНЮС, 7 января. /ТАСС/. Литва с учетом обострения, как считают в Вильнюсе, военной ситуации в регионе заинтересована в дополнительных гарантиях безопасности на восточном фланге Североатлантического альянса. Об этом в своем выступлении на видеоконференции глав МИД стран НАТО в пятницу заявил представлявший балтийскую республику заместитель министра иностранных дел Эгидиюс Мейлунас.

По его словам, признаков того, что Россия намерена делать шаги по деэскалации обстановки у границ Украины, нет. "Скопление российских войск <...> заставляет укреплять силы сдерживания и средства коллективной безопасности, поэтому мы стремимся к дополнительным гарантиям на восточном фланге НАТО", - заявил он.

Представитель Литвы напомнил также об интеграции России и Белоруссии в военной сфере. "Нельзя игнорировать углубляющуюся военную интеграцию этих стран и растущее военное присутствие России в Белоруссии, на что альянс должен обратить свое внимание", - заявил Мейлунас.

Главы МИД стран НАТО провели в пятницу видеоконференцию для обсуждения требований России по вопросам европейской безопасности, они пытаются выработать единую позицию для переговоров с Россией на заседании Совета Россия - НАТО 12 января.