Блинкен заявил, что путь к миру в Донбассе дают минские соглашения

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Путь к преодолению конфликта на востоке Украины очерчивают минские соглашения, и Соединенные Штаты готовы оказать содействие в реализации данных договоренностей. С таким заявлением выступил в пятницу на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Путь к урегулированию противоречий на востоке Украины, в Донбассе, лежит через минские соглашения. И мы сохраняем полную готовность к тому, чтобы попробовать содействовать их имплементации", - подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские соглашения, предполагающие не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, восстановление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор утвержденный в феврале 2015 года Комплекс мер по выполнению минских соглашений не реализован. Киев отказывается от воплощения в жизнь политической части договоренностей.

Россия на высшем уровне неоднократно выражала приверженность минским соглашениям 2015 года, которые считает безальтернативной основой урегулирования внутреннего конфликта на Украине.